МИД: Армения должна признать свою вину, а не обвинять Азербайджан

"Необоснованные утверждения МИД Армении о якобы совершенной в январе 1990 года в Баку резни против армянского населения - это пропаганда, преследующая цель скрыть геноцид, исторически осуществляемый армянской стороной против мирного населения Азербайджана

"Необоснованные утверждения МИД Армении о якобы совершенной в январе 1990 года в Баку резни против армянского населения - это пропаганда, преследующая цель скрыть геноцид, исторически осуществляемый армянской стороной против мирного населения Азербайджана, политику этнической чистки, зверское убийство 613 гражданских лиц в городе Ходжалы за одну ночь".

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"С сожалением отмечаем, что истории, в которых армяне представлены в виде жертв, на протяжении десятилетий составляли идеологическую основу армянского национализма, что дало толчок территориальным притязаниям Армении к Азербайджану, привело к разрушительному конфликту, причинившему огромные страдания сотням тысяч людей. В то время как вопросы нормализации постконфликтных межгосударственных отношений являются предметом обсуждения, повторные выступления МИД Армении с такими необоснованными и деструктивными заявлениями свидетельствуют о том, что противоположная сторона не стремится к нормализации отношений, а отравляет свое общество вредными идеями.

Напомним, что с конца 1980-х годов открытые территориальные претензии Армении к Азербайджану сопровождались массовыми убийствами, пытками и преследованиями, а также насильственным переселением около 250 000 азербайджанцев с исторических мест проживания на территории Армянской ССР. К сожалению, до сих пор ни один человек не был привлечен к ответственности за эти и многие другие преступления, совершенные Арменией против азербайджанцев.

Как известно, в ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия совершила резню против мирных азербайджанцев, и ответственность за это преступление несет бывшее советское руководство. Январские события 1990 года не смогли сломить волю азербайджанского народа, наша страна восстановила государственную независимость.

Вместо того, чтобы необоснованно обвинять Азербайджан, МИД Армении должен признать, что на протяжении десятилетий из-за политики этнической чистки, лично одобренной бывшими президентами, и оккупационной политики, продолжавшейся почти 30 лет, грубо нарушались фундаментальные права сотен тысяч азербайджанцев. Он должен признать, что виновные лица должны быть привлечены к ответственности, чтобы в будущем подобные преступления не повторялись", - отметила Л.Абдуллаева.