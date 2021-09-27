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Мевлют Чавушоглу почтил память шехидов Отечественной войны

Мевлют Чавушоглу почтил память шехидов Отечественной войны Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти - 27 сентября.
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 19:53
Мевлют Чавушоглу почтил память шехидов Отечественной войны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти - 27 сентября.

Как сообщает Report, в публикации Чавушоглу в Twitter говорится:

"Год назад в этот день был сделан первый шаг к Победе, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне! Да здравствуют наши храбрые братьям, вернувшие Карабах Азербайджану! С уважением и почтением вспоминаю наших героев-шехидов".

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu Vətən müharibəsi şəhidlərini yad edib

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