Мевлют Чавушоглу почтил память шехидов Отечественной войны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти - 27 сентября.
Как сообщает Report, в публикации Чавушоглу в Twitter говорится:
"Год назад в этот день был сделан первый шаг к Победе, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне! Да здравствуют наши храбрые братьям, вернувшие Карабах Азербайджану! С уважением и почтением вспоминаю наших героев-шехидов".
Can #Azerbaycan'ın Vatan Muharebesi'nde kazandığı zaferin ilk adımı bir yıl önce bugün atıldı! Karabağ’ı Azerbaycan’a kavuşturan yiğit kardeşlerimize selam olsun!