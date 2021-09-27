Мевлют Чавушоглу почтил память шехидов Отечественной войны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти - 27 сентября.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с Днем памяти - 27 сентября.

Как сообщает Report, в публикации Чавушоглу в Twitter говорится:

"Год назад в этот день был сделан первый шаг к Победе, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне! Да здравствуют наши храбрые братьям, вернувшие Карабах Азербайджану! С уважением и почтением вспоминаю наших героев-шехидов".