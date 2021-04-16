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Матвиенко: Мы горячо приветствуем инициативу президента Азербайджана

Матвиенко: Мы горячо приветствуем инициативу президента Азербайджана "Проведение парламентского диалога – признак дружеских и эффективных отношений между Азербайджаном и Россией"
Внешняя политика
16 апреля 2021 г. 13:02
Матвиенко: Мы горячо приветствуем инициативу президента Азербайджана
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"Мы все понимаем, как важно использовать площадку МПА СНГ для налаживания межпарламентских связей и укрепления дружеских отношений между нашими странами и на пространстве СНГ. Проведение парламентского диалога – признак дружеских и эффективных отношений между Азербайджаном и Россией".

Как передает российское бюро Report, об этом заявила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания в рамках 52-ого пленарного заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

"Мы горячо приветствуем инициативу президента Азербайджана, направленную на повышение уровня российско-азербайджанских отношений до союзнических. Несмотря на то, что пандемия оказала влияние на взаимный товарооборот, у нас хорошо развивается сфера экономики и инвестиций. Потенциал наших стран в развитии экономических отношений очень большой", - заявила В. Матвиенко.

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Версия на английском языке Matvienko: We warmly welcome Azerbaijani President's initiative
Версия на азербайджанском языке Valentina Matvienko: "Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsünü hərarətlə alqışlayırıq"

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