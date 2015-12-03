​Махмуд Мамедгулиев: В отношениях Азербайджана с Евросоюзом есть похолодание

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В отношениях Азербайджана с Евросоюзом есть похолодание и речь идет не только о Европарламенте. Однако, естественно, Европарламент сыграл свою роль в этом похолодании.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев, комментируя нынешнее положение взаимоотношений между Азербайджаном и Европейским союзом после принятия Европарламентом резолюции против Азербайджана.

По его словам, принятие проекта резолюции не означает, что он единогласно поддерживается Европарламентом: "Нельзя сказать, что в парламенте все проголосовали за этот проект. Крупнейшая Европейская народная партия (European People`s Party) выступила против проекта. Однако я считаю, что необходимо работать с Европарламентом, потому что он - часть Евросоюза и в нем принимаются важные решения".

Замминистра объяснил похолодание отношений Азербайджана с Евросоюзом тем, что Союз до сих пор не выразил единой позиции в вопросе нагорно-карабахского конфликта: "Хотя на Рижском саммите они заявили, что признают территориальную целостность стран "Восточного партнерства", в том числе и Азербайджана, однако в то же время в Рижском коммюнике не отражены приемлемые для нас пути урегулирования конфликта. Они говорят об урегулировании конфликта в Молдове, Грузии, а сейчас в Украине на основе тех или иных принципов, а в случае с Азербайджаном отмечают, что есть Минская группа ОБСЕ и мы поддержим любое принятое ею решение. Однако речь идет о том, какова же ваша позиция?".

М.Мамедгулиев сообщил, что официальный Баку потребует урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с позицией Азербайджана.