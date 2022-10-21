Лютфи Билген: Прислужники армянской диаспоры во Франции против мира между Азербайджаном и Арменией

"В армянской диаспоре во Франции есть прислужники и наймиты, и им не выгодно установление мира между Азербайджаном и Арменией".

"В армянской диаспоре во Франции есть прислужники и наймиты, и им не выгодно установление мира между Азербайджаном и Арменией".

Об этом французскому бюро Report сказал представитель функционирующей во Франции Всемирного делового турецкого конгресса Лютфи Билген.

По его словам, во Франции невозможно открыто и свободно говорить на армянскую тему:

"Во Франции с пеной у рта говорят о "хороших армянах", а говорить о плохих - непозволительно. Например, часто говорят об армянах, сражавшихся за Францию во время Второй мировой войны. Однако были армяне, воевавшие во время войны и на стороне фашистов, но упоминать об этом запрещено. Во французском обществе необходимы правильные, справедливые, открытые дебаты на эту тему".

Он отметил, что армянская диаспора во Франции не позволяет распространять правдивую и достоверную информацию об армяно-азербайджанском конфликте:

"Армянская диаспора состоит не только из ассоциаций. На них работают наемные прислужники. Эти люди совершают провокации. Этим они зарабатывают на жизнь и не заинтересованы в установлении мира между Азербайджаном и Арменией. Потому что, если наступит мир, они потеряют источник дохода".