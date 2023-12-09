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Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву 9 декабря президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 22:38
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву

9 декабря президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора главы государств рассмотрели отношения и перспективы дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Президенты коснулись сфер сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, в частности, возможностей взаимодействия в области экономического развития, возобновляемой энергии и других важных направлениях для устойчивого развития наших стран.

Президент Ильхам Алиев и президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во время телефонного разговора говорилось о Всемирном саммите по изменению климата, организованном в Дубае в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP28.

Глава государства поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов с успешным проведением Саммита, с удовлетворением вспомнил встречу с Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в ходе визита в Дубай и поблагодарил за оказанное гостеприимство. Президент Азербайджана выразил надежду, что итоги данного мероприятия внесут практический и существенный вклад в борьбу с глобальным изменением климата, а также послужат поступательному развитию в мире.

21:40

9 декабря президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

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