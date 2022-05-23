Лидер Боснии и Герцеговины поздравил президента Азербайджана

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство,

По случаю национального праздника Азербайджана – Дня Независимости от имени Президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания дальнейшего процветания Вашей страны.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой будут и дальше развиваться на благо наших стран.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".