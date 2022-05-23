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Лидер Боснии и Герцеговины поздравил президента Азербайджана

Лидер Боснии и Герцеговины поздравил президента Азербайджана Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 12:12
Лидер Боснии и Герцеговины поздравил президента Азербайджана

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство,

По случаю национального праздника Азербайджана – Дня Независимости от имени Президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания дальнейшего процветания Вашей страны.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой будут и дальше развиваться на благо наших стран.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на английском языке Leader of Bosnia and Herzegovina congratulates President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovinanın lideri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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