Кремль готов помочь в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия выразила готовность содействовать мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Россия выразила готовность содействовать мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Готовы и далее оказывать всяческое содействие делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, в том числе через организацию соответствующих трехсторонних встреч на высоком уровне на территории России", - сказал он.

По его словам, эти чувствительные для обеих стран процессы требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений.

"Мы также ведем подготовку очередных контактов по линии общественности и экспертных сообществ двух стран. Это важное направление совместных усилий призвано способствовать формированию атмосферы доверия в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - отметил Гончар, добавив, что трехсторонний межпарламентский диалог, инициатива запуска которого была поддержана на саммите в Сочи, также может привнести свой вклад в данный процесс.