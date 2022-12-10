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Кремль готов помочь в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Кремль готов помочь в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией Россия выразила готовность содействовать мирному договору между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
10 декабря 2022 г. 12:39
Кремль готов помочь в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия выразила готовность содействовать мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Готовы и далее оказывать всяческое содействие делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, в том числе через организацию соответствующих трехсторонних встреч на высоком уровне на территории России", - сказал он.

По его словам, эти чувствительные для обеих стран процессы требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений.

"Мы также ведем подготовку очередных контактов по линии общественности и экспертных сообществ двух стран. Это важное направление совместных усилий призвано способствовать формированию атмосферы доверия в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - отметил Гончар, добавив, что трехсторонний межпарламентский диалог, инициатива запуска которого была поддержана на саммите в Сочи, также может привнести свой вклад в данный процесс.

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Версия на английском языке Kremlin ready to assist in drafting peace treaty between Azerbaijan and Armenia

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