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Король Малайзии поздравил президента Ильхама Алиева

Король Малайзии поздравил президента Ильхама Алиева Король Малайзии Султан Ибрагим направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.
Внешняя политика
20 февраля 2024 г. 18:09
Король Малайзии поздравил президента Ильхама Алиева

Король Малайзии Султан Ибрагим направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Вместе с Королевой Раджей Зарит Софией передаем Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

Уверены, что под Вашим мудрым руководством народ Азербайджана в дальнейшем добьется еще более высокого прогресса и процветания.

Прошу Всевышнего Аллаха ниспослать Вашему превосходительству крепкое здоровье, счастье, больших успехов в деятельности для того, чтобы привести Азербайджан к новым вершинам.

Желаю, чтобы многолетние братские и дружественные отношения между Малайзией и Азербайджанской Республикой еще больше укреплялись, принося взаимную пользу нашим народам".

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Версия на английском языке King of Malaysia congratulates President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Malayziyanın Kralı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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