Король Малайзии поздравил президента Ильхама Алиева

Король Малайзии Султан Ибрагим направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Король Малайзии Султан Ибрагим направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Вместе с Королевой Раджей Зарит Софией передаем Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

Уверены, что под Вашим мудрым руководством народ Азербайджана в дальнейшем добьется еще более высокого прогресса и процветания.

Прошу Всевышнего Аллаха ниспослать Вашему превосходительству крепкое здоровье, счастье, больших успехов в деятельности для того, чтобы привести Азербайджан к новым вершинам.

Желаю, чтобы многолетние братские и дружественные отношения между Малайзией и Азербайджанской Республикой еще больше укреплялись, принося взаимную пользу нашим народам".