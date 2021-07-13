Какую поддержку Азербайджану оказало Движение неприсоединения в период войны?

После восстановления государственной независимости Азербайджана, особенно после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, неоднократно поступали приглашения и попытки вовлечь Азербайджан в тот или иной военный блок. Но Азербайджан, проводя

После восстановления государственной независимости Азербайджана, особенно после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, неоднократно поступали приглашения и попытки вовлечь Азербайджан в тот или иной военный блок. Но Азербайджан, проводящий независимую политику, не хотел быть в рамках какого-либо блока.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Говоря о членстве Азербайджана в Движении неприсоединения и пользы деятельности организации для нашего государства, депутат отметил, что завоевание Азербайджаном за короткое время высокого авторитета в этой организации позволило нашей стране два года назад стать председательствующим в Движении неприсоединения:

"В него входят не только страны третьего мира, но и влиятельные, развитые страны Европы и Америки. Членство в этом движении позволило Азербайджану действовать более свободно на международной арене без каких-либо обязательств, установить тесные связи со странами третьего мира. Это и политическое, и экономическое, и военно-техническое сотрудничество".

Депутат напомнил, что в период председательства нашей страны проблемы и интересы организации неоднократно озвучивались Азербайджаном в международных организациях:

"В частности, в период пандемии коронавируса президент Азербайджана неоднократно поднимал вопрос о том, что странам-членам Движения неприсоединения не выделяют или выделяют в незначительном количестве вакцины. Он заставил мир серьезно поработать над этим вопросом".

A.Мирзазаде подчеркнул, что Движение неприсоединения в своих документах поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Членство и председательство в Движении обеспечили Азербайджану мощную международную поддержку в борьбе с агрессией Армении:

"Они подчеркнули важность вывода армянских войск из Азербайджана. Во время Отечественной войны абсолютное большинство членов движения было солидарно с Азербайджаном, отстаивало право голоса Азербайджана. Это отношение еще раз подтвердило, что Азербайджан в свое время сделал правильный выбор и не присоединился ни к какому блоку, что отвечает интересам нашей страны. Азербайджан будет председательствовать в этой организации год. Но не только во время председательства, но и после него Азербайджан намерен активно участвовать в деятельности Движения".