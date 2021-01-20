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Кайрат Осмоналиев: Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу Азербайджана

Кайрат Осмоналиев: Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу Азербайджана "31 год назад, жители Баку разных национальностей смело вышли на защиту своего любимого города от военного вторжения"
Внешняя политика
20 января 2021 г. 10:16
Кайрат Осмоналиев: Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу Азербайджана

В эти дни мы,члены кыргызского клуба друзей Азербайджана,объединяющего представителей гражданского общества разных этносов многонационального народа Кыргызстана отдаем дань памяти безвинным жертвам трагических событиях 20 января 1990 года в Баку.

Об этом Report заявил президент кыргызского клуба друзей Азербайджана Кайрат Осмоналиев.

"Тогда, 31 год назад, жители Баку разных национальностей смело вышли на защиту своего любимого города от военного вторжения,выражая всеобщий протест против жестокой попытки союзного центра военной силой подавить демократическое движение Азербайджана в защиту национальных интересов азербайджанского народа, его права на свободу и демократию. Мир праху и вечная память героям,отдавшим свою жизнь за свободу Азербайджана. Пусть они покоятся с миром. Их жертвы не были напрасными. 20 января стало поворотным рубежом для судьбы тоталитарной империи - Советского Союза,после которой ее конец стал необратим", - сказал он.

В заявлении также отмечается убежденность в том,что больше никогда нога оккупанта не ступит больше на азербайджанскую землю.

"Дружественный Азербайджан,ставший за годы независимости динамично развивающейся и пользующейся заслуженным международным авторитетом сильной и уверенной в себе страной, сейчас имеет все возможности защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Это недавно показали блестящие успехи азербайджанской армии по освобождению от оккупации своих территорий в Нагорном Карабахе. Примите,господин президент,уверения в нашем глубочайшем уважении, пожелания вам здоровья и успехов в вашей ответственной деятельности,а народу братского Азербайджана - мира и благополучия", - заключил президент кыргызского клуба друзей Азербайджана Кайрат Осмоналиев.

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