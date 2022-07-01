Йемен поддерживает принципы ДН и создание парламентской сети движения

Йемен поддерживает принципы Движения неприсоединения и инициативу президента Ильхама Алиева по созданию парламентской сети ДН.

Йемен поддерживает принципы Движения неприсоединения и инициативу президента Ильхама Алиева по созданию парламентской сети ДН.

Как передает Report, об этом заявил заместитель спикера Палаты представителей парламента Йемена Мошен Али Басора в своем выступлении на Бакинской конференции парламентской сети Движения Неприсоединения.

"Данная конференция проходит во время глобальных проблем, связанных с международной безопасностью, экономикой, а также здравоохранением", - сказал он.

Йеменский парламентарий заявил, что его страна поддерживает принципы ДН. "Мы поддерживаем и инициативу Ильхама Алиева о создании парламентской сети ДН. Мы против вмешательства стран в дела других государств. Йемен также призывает страны бороться с нарушениями прав человек", - отметил он.

Парламентарий призвал мир помочь Йемену в борьбе с хуситами. "Война нанесла урон Йемену, наши доходы упали с 12 млрд долларов до 3-4 млрд долларов в год, экономика переживает плохие времена", - заявил он.