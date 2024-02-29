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ИСЕСКО направит новую миссию на освобожденные территории Азербайджана

ИСЕСКО направит новую миссию на освобожденные территории Азербайджана В ближайшие месяцы Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) направит новую миссию на освобожденные территории Азербайджана.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 17:12
ИСЕСКО направит новую миссию на освобожденные территории Азербайджана

В ближайшие месяцы Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) направит новую миссию на освобожденные территории Азербайджана.

Об этом в интервью Report сообщил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Марокко, постоянный представитель при ИСЕСКО Назим Самедов.

Дипломат напомнил, что в 2022 году ИСЕСКО направила первую миссию международных экспертов по изучению состояния культурного наследия Азербайджана на освобожденных территориях:

"Подготовленный экспертами отчет о нашем культурном наследии на освобожденных во время войны территориях в настоящее время изучается международными судами и на него делаются ссылки. После антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, ИСЕСКО обратилась к нам с просьбой направить в регион вторую миссию, и в ближайшие месяцы вторая миссия, состоящая из международных экспертов, посетит этот регион".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке ICESCO to send new mission to liberated areas in coming months
Версия на азербайджанском языке ICESCO yaxın aylarda azad edilən ərazilərə yeni missiya göndərəcək

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