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Ирландский депутат: Между Азербайджаном и Арменией необходим конструктивный диалог

Ирландский депутат: Между Азербайджаном и Арменией необходим конструктивный диалог "Не нужна война в Карабахе, там необходимо воцарение мира".
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 17:45
Ирландский депутат: Между Азербайджаном и Арменией необходим конструктивный диалог

"Не нужна война в Карабахе, там необходимо воцарение мира".

Об этом французскому бюро Report заявил член делегации Ирландии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Пол Гэван (Paul Gavan).

По его словам, население Агдама мечтает вернуться в родной город: "Во время визита в Азербайджан я посетил и Агдам. Этот город был полностью разрушен в период Первой Карабахской войны, а население принудительно покинуло свои дома. Я был в шоке от увиденного в этом городе. Сложно поверить, что в нем проживало более 30 тыс. человек. Сегодня они мечтают вернуться в свои дома, Агдам же заполнен минами. Война – трагедия для людей, нанесенный ею урон безграничен".

П. Гэван подчеркнул важность налаживания конструктивного диалога между Азербайджаном и Арменией, восстановления мира: "Долгие годы армяне и азербайджанцы жили в мире и спокойствии. Сегодня в Грузии и других странах они прекрасно уживаются. Я ирландец, и потому прекрасно понимаю важность мира. Сегодня все мы должны сделать все возможное для восстановления мира в Карабахе. Для этого необходимо создание конструктивного диалога. Предоставление карт минных полей, возвращение заложников и другие подобные шаги могут способствовать возникновению диалога и заложить основу пути к миру".

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Версия на английском языке Irish MP urges Azerbaijan and Armenia to constructive dialogue
Версия на азербайджанском языке İrlandiyalı deputat: "Azərbaycan və Ermənistan arasında konstruktiv dialoq qurulmalıdır"

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