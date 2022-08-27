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Иностранные дипломаты ознакомились с ходом работ на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

Иностранные дипломаты ознакомились с ходом работ на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша Аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса, в том числе послы зарубежных стран и представители международных организаций ознакомились с ходом приближающихся к завершению строительных работ в тоннеле на автомобильной дороге Ахмед
Внешняя политика
27 августа 2022 г. 11:30
Иностранные дипломаты ознакомились с ходом работ на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

Аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса, в том числе послы зарубежных стран и представители международных организаций ознакомились с ходом приближающихся к завершению строительных работ в тоннеле на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как сообщает Report, спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эюб Гусейнов проинформировали иностранных дипломатов о строительстве в кратчайшие сроки дороги Победы (Зефер йолу), а также о ходе работ на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Отмечено, что 4-6-полосная дорога строится в соответствии с 1-м техническим уровнем. Первый участок дороги длинной 48 км состоит из шести полос движения, второй участок (48-81,6 км) - из четырех полос движения.

Вдоль дороги строятся 30 подземных переходов, семь мостов, семь тоннелей и девять виадуков. Отмечено, что строительные работы по трем туннелям уже находятся на завершающей стадии.

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats view works done on Ahmadbayli-Fuzuli-Shusha highway 
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olub

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