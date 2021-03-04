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Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с крушением военного вертолета
Внешняя политика
4 марта 2021 г. 21:06
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с крушением военного вертолета.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

Глубоко опечален известием о гибели турецких солдат в результате крушения военного вертолета.

От имени себя и народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, родным и близким погибших военнослужащих, братскому турецкому народу в связи с этой трагедией и желаю скорейшего исцеления раненым.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verdi

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