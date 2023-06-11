Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Крайне опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в Абайской области повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и тяжелые последствия.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.