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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями.
Внешняя политика
11 июня 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Крайне опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в Абайской области повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и тяжелые последствия.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev qazaxıstanlı həmkarına başsağlığı verib

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