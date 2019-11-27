Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Албании

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Албания Илиру Мета.

Как сообщает Report, в тексте письма с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Албании, желаю исцеления раненым и пострадавшим".