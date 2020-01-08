Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани и Владимиру Зеленскому

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

Как сообщает Report, в тексте говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета близ города Тегеран.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших.

Аллах рехмет элясин!".

Глава государства также выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В тексте говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" близ города Тегеран.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших".