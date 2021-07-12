Ильхам Алиев поздравил президента Италии с победой на ЕВРО-2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь дружественный народ Италии с завоеванием национальной сборной Италии по футболу титула чемпиона Европы.
Передаю наши самые искренние поздравления итальянским футболистам, проявившим высокое мастерство, большую решимость, непоколебимую волю во всех матчах первенства Европы и завоевавшим во второй раз в своей истории этот высокий титул, желаю им новых успехов.
Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Италией, углубления взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.
Присоединяюсь к Вашей радости в эти знаменательные моменты, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Италии – благосостояния и мира".