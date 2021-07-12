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Ильхам Алиев поздравил президента Италии с победой на ЕВРО-2020

Ильхам Алиев поздравил президента Италии с победой на ЕВРО-2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.
Внешняя политика
12 июля 2021 г. 19:02
Ильхам Алиев поздравил президента Италии с победой на ЕВРО-2020
Ильхам Алиев и Серджо Маттарелле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь дружественный народ Италии с завоеванием национальной сборной Италии по футболу титула чемпиона Европы.

Передаю наши самые искренние поздравления итальянским футболистам, проявившим высокое мастерство, большую решимость, непоколебимую волю во всех матчах первенства Европы и завоевавшим во второй раз в своей истории этот высокий титул, желаю им новых успехов.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Италией, углубления взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Присоединяюсь к Вашей радости в эти знаменательные моменты, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Италии – благосостояния и мира".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Sergio Mattarella as Italy crowned European football champions
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İtaliya Prezidentini qələbə münasibətilə təbrik edib

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