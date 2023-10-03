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Ильхам Алиев поздравил президента Германии

Ильхам Алиев поздравил президента Германии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 12:32
Ильхам Алиев поздравил президента Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю 3 октября - Дня германского единства.

Мы придаем большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Германией. Активное и плодотворное сотрудничество наших стран в политической, экономической и гуманитарной сферах вызывает удовлетворение.

Азербайджан полон решимости укреплять связи с Германией и продолжать взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, что как наши межгосударственные отношения, так и представляющее взаимный интерес взаимодействие в рамках Европейского Союза и впредь будут последовательно развиваться и укрепляться.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Германии желаю постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates his German counterpart 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Almaniya Prezidentini təbrik edib

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