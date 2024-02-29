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Ильхам Алиев поздравил нового президента Венгрии

Ильхам Алиев поздравил нового президента Венгрии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Венгрии Тамашу Шуйоку, cообщает Report.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 11:03
Ильхам Алиев поздравил нового президента Венгрии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Венгрии Тамашу Шуйоку.

Как cообщает Report, в тексте письма говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с избранием Президентом Венгрии.

Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана. Нынешний уровень основанных на взаимном доверии азербайджано-венгерских отношений, которые день ото дня обогащаются новым содержанием, вызывает удовлетворение.

Мы придаем особое значение расширению наших обладающих большим потенциалом межгосударственных связей во всех сферах, в том числе дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства. Верю, что мы приложим совместные усилия во имя укрепления традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Венгрией, успешного продолжения многогранного сотрудничества в интересах наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Венгрии".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates new president of Hungary
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Macarıstanın yeni dövlət başçısını təbrik edib

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