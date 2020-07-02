Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:



"Уважаемый Александр Григорьевич,

От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь братский народ Беларуси с национальным праздником – Днем независимости.

Осуществляемые под Вашим руководством последовательные преобразования и структурные реформы явились надежным фундаментом для достижения высоких результатов в социально-экономическом развитии страны, обеспечении благосостояния граждан.

Народы Азербайджана и Беларуси связывают исторически сложившиеся отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Отрадно, что конструктивный межгосударственный диалог с каждым годом становится все более содержательным и динамичным.

Уверен, что всестороннее развитие и укрепление традиционно дружественных связей, а также использование солидного потенциала азербайджано-белорусского многопланового взаимодействия и впредь будут служить интересам наших народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а Республике Беларусь – процветания и благополучия".