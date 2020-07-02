О нас
Report Georgia

Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко

Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко
Внешняя политика
0
2 июля 2020 г. 17:01
Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич,

От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь братский народ Беларуси с национальным праздником – Днем независимости.

Осуществляемые под Вашим руководством последовательные преобразования и структурные реформы явились надежным фундаментом для достижения высоких результатов в социально-экономическом развитии страны, обеспечении благосостояния граждан.

Народы Азербайджана и Беларуси связывают исторически сложившиеся отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Отрадно, что конструктивный межгосударственный диалог с каждым годом становится все более содержательным и динамичным.

Уверен, что всестороннее развитие и укрепление традиционно дружественных связей, а также использование солидного потенциала азербайджано-белорусского многопланового взаимодействия и впредь будут служить интересам наших народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а Республике Беларусь – процветания и благополучия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Belarusun dövlət başçısına məktub göndərib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
2 июля 2020 г. 15:26
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
2 июля 2020 г. 13:21
Еще 8 граждан Азербайджана депортируют из Германии
ФотоЕще 8 граждан Азербайджана депортируют из Германии
2 июля 2020 г. 09:50
Молодежный Саммит Восточного партнерства пройдет в формате онлайн
Молодежный Саммит Восточного партнерства пройдет в формате онлайн
1 июля 2020 г. 17:17
Турал Гянджалиев: Азербайджан страдает от армянского террора
Турал Гянджалиев: Азербайджан страдает от армянского террора
1 июля 2020 г. 15:52
МИД: В Армении прекрасно знают, что нет понятия народ Карабаха
МИД: В Армении прекрасно знают, что нет понятия народ Карабаха
1 июля 2020 г. 13:52
Азербайджан выделил помощь палестинским беженцам
Азербайджан выделил помощь палестинским беженцам
1 июля 2020 г. 13:41
Помощник президента: В Азербайджане все цифры прозрачны
Помощник президента: В Азербайджане все цифры прозрачны
30 июня 2020 г. 20:12
Завотделом АП: Страны мира ждет неопределенность
Завотделом АП: Страны мира ждет неопределенность
30 июня 2020 г. 20:00
12 граждан Азербайджана вернулись спецрейсом из Пакистана
12 граждан Азербайджана вернулись спецрейсом из Пакистана
30 июня 2020 г. 16:06

Последние новости

18:10
Начинается суд по делу женщины, ранившей гражданского мужа  Происшествия
18:10
Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160 - ОБНОВЛЕНО 2 Другие страны
17:51
Соблюдение предпринимателями новых правил поведения становится необходимостью Аналитика
17:33
Для кого открылись авиарейсы Баку-Стамбул? Туризм
17:32
ФотоВ закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия Происшествия
17:24
Швейцария готова стать посредником в переговорах Израиля и Палестины Другие страны
17:23
Фернандеш обновил рекорд Роналду Футбол
17:16
В Швеции число заражений COVID-19 превысило 70 тысяч Другие страны
17:15
ФотоПярвиз Шахбазов: Азербайджан привержен обязательствам ОПЕК+ Энергетика
17:10
Общие активы "Южного газового коридора" возросли Энергетика
17:01
Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко Внешняя политика
16:43
Президент ЕБРР покинул свой пост В регионе
16:31
Россия продлила запрет на международные полеты Инфраструктура
16:31
Крупный франчайзи ресторанов Pizza Hut и Wendy's в США обанкротился Бизнес
16:30
ВУЗы России могут перенести начало учебного года из-за коронавируса Другие страны