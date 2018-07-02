Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Беларуси – Днем независимости.

Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования государственного управления и политической системы. Последовательное социально-экономическое развитие страны является практическим подтверждением целенаправленности выбранного курса.

Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-белорусских двусторонних отношений, отражающий стремление двух стран к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, углублению стратегического партнерства во благо наших дружественных народов.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия".