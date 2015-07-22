Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Египта

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху Ас-Сиси.

Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня революции.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Египта – мира и благосостояния".