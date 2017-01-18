 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ильхам Алиев: инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 миллионов долларов

    На форуме в Давосе лидеры двух государств обсудили планы для дальнейшего сотрудничества

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Украины Петр Порошенко встретились на экономическом форуме в Давосе и обсудили детали сотрудничества между двумя государствами.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

    По словам Ильхама Алиева, на сегодняшний день инвестиции из Азербайджана в Украину достигли 200 миллионов долларов.

    "Президент Украины поздравил возобновления поставок азербайджанской нефти в Украину. Лидеры двух государств также обсудили проекты для увеличения инвестиций в украинскую экономику, - сказано в сообщении.

    Помимо этого Порошенко позвал Алиева посетить Украину.

    Порошенко пообещал не признавать Нагорный Карабах:

    "Я хочу четко подчеркнуть, что Украина не признает, и не будет принимать соответствующие сертификации документы Нагорного Карабаха, о чем мы говорили, и приветствуем аналогичную позицию Азербайджана по Крыму".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi