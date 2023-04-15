О нас

Хулуси Акар: Мы и впредь будем поддерживать справедливую борьбу Азербайджана

Хулуси Акар: Мы и впредь будем поддерживать справедливую борьбу Азербайджана Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар направил письмо с соболезнованиями своему азербайджанскому коллеге генерал-полковнику Закиру Гасанову в связи с последней провокацией ВС Армении на условной азербайджано-армянской границе 11 апреля, в резуль
Внешняя политика
15 апреля 2023 г. 15:56
Хулуси Акар: Мы и впредь будем поддерживать справедливую борьбу Азербайджана

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар направил письмо с соболезнованиями своему азербайджанскому коллеге генерал-полковнику Закиру Гасанову в связи с последней провокацией ВС Армении на условной азербайджано-армянской границе 11 апреля, в результате которой погибли трое военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой агентство Anadolu.

В письме отмечается, что Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом: "Мы и впредь будем поддерживать справедливую борьбу наших братьев-азербайджанцев. Да упокоит Всевышний души шехидов. Мы разделяем горечь братского азербайджанского народа и выражаем свои соболезнования".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar başsağlığı verib: "Azərbaycan türklərinin yanında olmağa davam edəcəyik"

Экслюзивные новости

Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi