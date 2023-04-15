Хулуси Акар: Мы и впредь будем поддерживать справедливую борьбу Азербайджана

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар направил письмо с соболезнованиями своему азербайджанскому коллеге генерал-полковнику Закиру Гасанову в связи с последней провокацией ВС Армении на условной азербайджано-армянской границе 11 апреля, в резуль

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар направил письмо с соболезнованиями своему азербайджанскому коллеге генерал-полковнику Закиру Гасанову в связи с последней провокацией ВС Армении на условной азербайджано-армянской границе 11 апреля, в результате которой погибли трое военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой агентство Anadolu.

В письме отмечается, что Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом: "Мы и впредь будем поддерживать справедливую борьбу наших братьев-азербайджанцев. Да упокоит Всевышний души шехидов. Мы разделяем горечь братского азербайджанского народа и выражаем свои соболезнования".