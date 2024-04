Хикмет Гаджиев встретился с членами Комитета по политике и безопасности ЕС

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с членами Комитета по политике и безопасности Европейского Союза.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"У нас состоялась всесторонняя и углубленная дискуссия с постоянными представителями/послами стран ЕС, являющимися членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза. Благодарен председателю комиссии, заместителю политического директора Дельфине Пронк за совместное проведение встречи", - написал он.