Хикмет Гаджиев поделился кадрами экотеррора Армении против Азербайджана

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видеозаписью, отражающей экологический террор Армении на азербайджанских территориях.

Как сообщает Report , в записи к публикации говорится:

"Недавно освобожденные от военной оккупации Армении Карабахский и Восточно-Зангезурский районы Азербайджана были объявлены зонами зеленой энергии и с нулевым выбросом. 30-летняя военная оккупация нанесла серьезный ущерб всей экосистеме региона. Если бы не военная оккупация Армении, Азербайджан достиг бы еще лучших целей в области зеленой энергетики".