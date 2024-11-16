О нас

Хикмет Гаджиев поделился кадрами экотеррора Армении против Азербайджана

Хикмет Гаджиев поделился кадрами экотеррора Армении против Азербайджана Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видеозаписью, отражающей экотеррор Армении на азербайджанских территориях.
Внешняя политика
16 ноября 2024 г. 23:39
Хикмет Гаджиев поделился кадрами экотеррора Армении против Азербайджана
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видеозаписью, отражающей экологический террор Армении на азербайджанских территориях.

Как сообщает Report, в записи к публикации говорится:

"Недавно освобожденные от военной оккупации Армении Карабахский и Восточно-Зангезурский районы Азербайджана были объявлены зонами зеленой энергии и с нулевым выбросом. 30-летняя военная оккупация нанесла серьезный ущерб всей экосистеме региона. Если бы не военная оккупация Армении, Азербайджан достиг бы еще лучших целей в области зеленой энергетики".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terroru ilə bağlı görüntülər paylaşıb

Другие новости из категории

Члены азербайджанской НПО, подвергшиеся насилию по указанию конгрессмена США, распространили заявление
Члены азербайджанской НПО, подвергшиеся насилию по указанию конгрессмена США, распространили заявление
16 ноября 2024 г. 23:22
Заместитель госсекретаря США находится в Азербайджане для участия в COP29
Заместитель госсекретаря США находится в Азербайджане для участия в COP29
16 ноября 2024 г. 22:03
В Баку прошла акция протеста против находящегося в городе проармянского конгрессмена Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против находящегося в городе проармянского конгрессмена Паллоне
16 ноября 2024 г. 19:56
Глава МИД Азербайджана обсудил с министром международного развития Норвегии сотрудничество на COP29
Глава МИД Азербайджана обсудил с министром международного развития Норвегии сотрудничество на COP29
16 ноября 2024 г. 18:47
Хикмет Гаджиев: Азербайджан мог достичь больших успехов в зеленой трансформации, если бы не было факта оккупации
Хикмет Гаджиев: Азербайджан мог достичь больших успехов в зеленой трансформации, если бы не было факта оккупации
16 ноября 2024 г. 17:35
Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю Мусульманского совета старейшин
Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю Мусульманского совета старейшин
16 ноября 2024 г. 16:26
Глава Палаты представителей Таджикистана находится с визитом в Азербайджане
ФотоГлава Палаты представителей Таджикистана находится с визитом в Азербайджане
16 ноября 2024 г. 05:23
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана посетила Азербайджан
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана посетила Азербайджан
16 ноября 2024 г. 04:34
В Стамбуле состоялся форум турецко-азербайджанского братства
ВидеоВ Стамбуле состоялся форум турецко-азербайджанского братства
16 ноября 2024 г. 00:01
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Управлением ООН по наркотикам и преступности
ФотоОбсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Управлением ООН по наркотикам и преступности
15 ноября 2024 г. 23:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi