Хикмет Гаджиев поделился кадрами экотеррора Армении против Азербайджана
Хикмет Гаджиев поделился кадрами экотеррора Армении против АзербайджанаПомощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видеозаписью, отражающей экотеррор Армении на азербайджанских территориях.
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видеозаписью, отражающей экологический террор Армении на азербайджанских территориях.
Как сообщает Report, в записи к публикации говорится:
"Недавно освобожденные от военной оккупации Армении Карабахский и Восточно-Зангезурский районы Азербайджана были объявлены зонами зеленой энергии и с нулевым выбросом. 30-летняя военная оккупация нанесла серьезный ущерб всей экосистеме региона. Если бы не военная оккупация Армении, Азербайджан достиг бы еще лучших целей в области зеленой энергетики".
Recently liberated from Armenia’s military occupation Karabakh and Eastern Zangazur regions of Azerbaijan have been declared net zero and green energy zones. 30 year long military occupation inflicted serious damage to the entire ecosystem of the region. If not Armenia’s military… pic.twitter.com/MkdDgkKwkN