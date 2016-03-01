Хикмет Гаджиев: Глава МИД Армении без чувства смущения и стыда сделал ложное заявление

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "В дни Ходжалинского геноцида и очередной годовщины совершенного 1 марта 2008 года в Ереване политического террора, выступая в Совете по правам человека ООН министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян без чувства смущения и стыда сделал ложное заявление о защите прав человека, пресечении геноцида и принципах самоопределения народами своей судьбы".

Как сообщает Report, об этом, комментируя выступление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна в Совете по правам человека ООН, заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Хотелось бы освежить память министра иностранных дел Армении и сказать, что в Хельсинкском заключительном акте 1975 года отразились вопросы равенства принципов и важность их применения. В первую очередь здесь отразились такие обязательства, как недопустимость посягательства одного государства на политический суверенитет и территориальную целостность другого государства и угроз путем применения силы.

В документе в очередной раз подтверждаются неприкосновенность государственных границ и принципов территориальной целостности, отмечается недопустимость присвоения чужой территории путем применения силы", - сказал он.

Х.Гаджиев также заявил, что хотя министр иностранных дел Армении имел возможность признать в Совете по правам человека ООН совершенный на наших оккупированных территориях геноцид против азербайджанского народа, преступления против человечности, военные преступления, а также заявить о плачевном положении прав человека в Армении, дать оценку событиям 1 марта 2008 года в Ереване и предложить найти пути решения, он не воспользовался этим шансом.