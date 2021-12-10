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Халаф Халафов: Консультации в формате "3+3" будут проводиться не реже двух раз в год

Халаф Халафов: Консультации в формате "3+3" будут проводиться не реже двух раз в год На учредительном заседании Консультативной региональной платформы "3+3" в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции было решено проводить очередные обсуждения на ротационной основе не реже двух р
Внешняя политика
10 декабря 2021 г. 20:51
Халаф Халафов: Консультации в формате 3+3 будут проводиться не реже двух раз в год

На учредительном заседании Консультативной региональной платформы "3+3" в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции было решено проводить очередные обсуждения на ротационной основе не реже двух раз в год в одной из стран-участниц.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, говоря о состоявшейся в Москве встрече в формате “3+3”.

Замминистра отметил, что в зависимости от развития механизма консультаций могут быть организованы встречи и обсуждения на более высоком уровне.

"Следующая встреча будет согласована по дипломатическим каналам", - сказал замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: “3+3” regional məsləhətləşmələr rotasiya əsasında hər dəfə bir iştirakçı ölkədə keçiriləcək"

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