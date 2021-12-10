Халаф Халафов: Консультации в формате "3+3" будут проводиться не реже двух раз в год

Халаф Халафов: Консультации в формате "3+3" будут проводиться не реже двух раз в год

На учредительном заседании Консультативной региональной платформы "3+3" в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции было решено проводить очередные обсуждения на ротационной основе не реже двух р

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На учредительном заседании Консультативной региональной платформы "3+3" в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции было решено проводить очередные обсуждения на ротационной основе не реже двух раз в год в одной из стран-участниц. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, говоря о состоявшейся в Москве встрече в формате “3+3”. Замминистра отметил, что в зависимости от развития механизма консультаций могут быть организованы встречи и обсуждения на более высоком уровне. "Следующая встреча будет согласована по дипломатическим каналам", - сказал замминистра. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook