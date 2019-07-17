Грузии следует отказаться от провокаций на Кешикчидаг - МНЕНИЕ

"В отношении наших пограничников, несущих службу близ Кешикчидаг на грузино-азербайджанской границе была совершена провокация. Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД за разъяснениями. Грузинская сторона обещала разобраться. Мы уверены, что это провокация с целью навести тень на двусторонние отношения между нашими государствами".

Об этом Report сообщила депутат Милли Меджлиса, член азербайджано-грузинской рабочей группы по межпарламентским связям Камила Алиева.

Депутат выразила уверенность в том, что все это никак не отразится на отношениях между Грузией и Азербайджаном: "Я не верю, что это обернется сколь-либо негативными последствиями. Произошедший 14 июля инцидент, расследуется. Те, кто устроили эту провокацию, понесут наказание. Еще раз отмечу, что это никак не повлияет на отношения между нашими государствами".

"Мы уверены, что это провокация с явным намерением испортить дружеские отношения между нашими странами".

Мы уверены, что это провокация с целью навести тень на двусторонние отношения между нашими государствами".

К.Алиева отметила, что азербайджанская сторона выступает за решение данного вопроса путем переговоров: "Кто-то надеялся на жесткую позицию азербайджанской стороны, но мы являемся сторонниками взвешенной политики. Подобная провокация могла быть совершена какой-нибудь группой лиц, поэтому ее нельзя расценивать как событие государственного масштаба. Мне кажется, жесткая реакция - неверное решение. Грузинская сторона осудила действия своих граждан. Поэтому жесткая реакция со стороны Азербайджана была бы неправильной".

Глава Центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу отметил Report, что Азербайджан и Грузия - стратегические партнеры и наша страна заинтересована в сохранении этих отношений, однако, по мнению политолога, внешняя политика Грузии в отношении Азербайджана вызывает серьезные вопросы.

Политолог напомнил, что ситуация вокруг Кешикчидаг была обсуждена в ходе недавнего визита в Азербайджан президента Грузии Саломе Зурабашвили. "Азербайджан на официальном уровне выразил намерение ускорить переговоры. Тем не менее, провокации не утихают. У Грузии накалились отношения с Россией, совершаются провокации на границе с Азербайджаном, наши пограничники подвергаются нападениям. Все это как-то нелогично", - отметил Э.Шахиноглу.

"Возможно, некая третья сила желает обострения отношений между нашими странами. Если так, Грузия сама должна разобраться с этим, устранить факторы, создающие напряжение".

Э.Шахиноглу отметил, что ответом на это должно быть ужесточение политики Азербайджана: "Тем самым мы должны показать, что если подобная политика продолжится, это навлечет тень на отношения с Азербайджаном. Переговоры должны идти своим чередом. Официальному Тбилиси на дипломатическом языке следует объяснить, что обострение отношений с Азербайджаном не принесет пользы Грузии, у которой и без того полно проблем.

Отношения с Россией накалены, утрачены Абхазия и Осетия. Если Грузия продолжит нагнетать отношения с Азербайджаном, то ввергнет себя в политический и экономический хаос. Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявлял, что без поддержки Азербайджана Грузия не устояла бы. Это актуально и ныне. К сожалению, провокации не пресекаются. Правда, после инцидента 14 июля министр иностранных дел Грузии выступил с заявлением, в котором подчеркнул недопустимость подобного на фоне продолжающегося переговорного процесса. Однако возникает вопрос: каким образом эти люди пересекли границу? Значит, за всем этим стоят определенные силы в Грузии. Возможно, некая третья сила желает обострения отношений между нашими странами. Если так, то Грузия сама должна разобраться с этим, устранить факторы, создающие напряжение".

Политолог заявил, что Азербайджан не должен уступать ни пяди земли: "Мы потеряли Карабах, такая ошибка больше не должна повториться. Переговоры должны быть продолжены, определены границы. Оказав давление, Грузии не удастся урвать часть азербайджанской земли. Можно договориться о совместном использовании храма. Примечательно, что большая часть храма располагается на территории Грузии, и они же еще предъявляют нам территориальные притязания. В таком случае мы можем выступить со встречными территориальными притязаниями, но все это не сулит ничего хорошего для грузино-азербайджанских отношений".