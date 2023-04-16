Госкомитет осудил поджог азербайджанского флага в Ереване

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана прокомментировал поджог азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана прокомментировал поджог азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Как передает Report , ведомство осудило демонстративный акт вандализма, совершенный на фоне нарастающей в последние дни азербайджанофобии в Армении.

Госкомитет отмечает, что Азербайджан, самостоятельно положив конец 30-летней армянской оккупации, демонстрирует политическую волю и решимость для нормализации двусторонних отношений как инициатор миростроительства в регионе.

"Однако правительство Армении не только пытается замедлить этот процесс под разными предлогами, но и оказывает идеологическую поддержку действиям, направленным на усиление в обществе чувства ненависти к нашей стране и народу, не желая препятствовать таким действиям.

Продолжение политики этнической ненависти и дискриминации в Армении в период восстановления и возрождения освобожденных от оккупации территорий, возвращения в свои дома исконных жителей этих земель, в то время, как азербайджанское правительство принимает необходимые меры для реинтеграции армянской общины Карабаха, ставит под сомнение процесс миростроительства в регионе, которого с большим интересом ожидает и международное сообщество.

Тот факт, что реваншистские силы в Армении не отказываются от провокаций и вражды, несмотря на доброжелательность правительства и общественности Азербайджана по поводу возможности сосуществования азербайджанцев и армян, свидетельствует, что армянская сторона не хочет реализации этой инициативы.

Исторический факт, что Армения поддерживает терроризм и террористов, сомнительно, что она может безопасно проводить на своей территории какое-либо международное мероприятие, в том числе и спортивные соревнования. Поджог азербайджанского флага и восхваление этого гнусного деяния как героизма совершившего его человека, ясно показывают это.

Азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы призывают международное сообщество потребовать Армению положить конец действиям, вызывающим межнациональную ненависть и дискриминацию, наказать лицо, совершившее поджог азербайджанского флага, в рамках действующих правовых норм.

Кроме того, международным спортивным организациям следует отказаться от проведения в Армении каких-либо престижных соревнований, а также приостановить чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Ереване и аннулировать его результаты.

Азербайджанцы, готовящиеся вернуться на освобожденные от оккупации территории - родные места в Восточном Зангезуре и Карабахе, надеются на полное обеспечение мира и безопасности в регионе, на то, что попытки Армении сорвать этот процесс будут решительно пресечены международным сообществом", - говорится в заявлении.