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Году Нисанову вручен орден "Достлуг"

Году Нисанову вручен орден "Достлуг" В посольстве Азербайджана в России состоялось вручение ордена "Достлуг" ("Дружба") российскому предпринимателю Году Нисанову.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 17:27
Году Нисанову вручен орден Достлуг

В посольстве Азербайджана в России состоялось вручение ордена "Достлуг" ("Дружба") российскому предпринимателю Году Нисанову.

Как сообщает российское бюро Report, награду Г. Нисанову вручил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

Ранее президент Ильхам Алиев подписал распоряжении о награждении Года Нисанова орденом "Достлуг" ("Дружба") за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.

На церемонии вручения Полад Бюльбюль оглы отметил важную роль деятельности азербайджанской диаспоры в России.

"Мы гордимся, что выходцы из Азербайджана достойно представляют нашу Родину. Очень рады вашим успехам и хотим пожелать вам еще больших успехов", - заявил посол.

Год Нисанов отметил, что полученная награда не только его, но и всех азербайджанцев: "Орден дружбы для меня символический. Он не только мой - это награда всех моих соотечественников, которые душой болеют за Азербайджан. Азербайджан - наша частица, частица нашей жизни. Это наш любимый город Баку, и мы этим живем, где бы мы ни были наша судьба связана с Азербайджаном".

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