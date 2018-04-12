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    Главы МИД Азербайджана и России обсудили подготовку документов прикаспийского саммита

    Пятый саммит прикаспийских государств планируется провести в 2018 году в Казахстане

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров в ходе телефонного разговора в четверг обсудили ход работы над документами пятого саммита прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

    На саммите прикаспийских государств предполагается подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ должен урегулировать вопросы использования ресурсов водоема между Россией, Казахстаном, Туркменией, Ираном и Азербайджаном. Его согласование идет уже несколько лет.

    Пятый саммит прикаспийских государств планируется провести в 2018 году в Казахстане, однако точные даты пока не определены.

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