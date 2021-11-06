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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахян в ходе телефонного разговора подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимного сотрудничества.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 16:33
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахян в ходе телефонного разговора подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимного сотрудничества.

Как передает Report, соответствующую публикацию Дж.Байрамов сделал на своей официальной странице в Twitter.

"Провел телефонный разговор с моим уважаемым коллегой из Ирана. Пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления от COVID-19. Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему развитию взаимного сотрудничества и вкладу в мир и процветание в регионе", - говорится в публикации главы МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Iranian FMs reaffirm commitment to further development of cooperation

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