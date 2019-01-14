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    Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся на этой неделе в Париже

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/  Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся в 16 января в Париже.

    Как сообщили Report  в пресс-службе МИД Азербайджана, встреча состоится при  посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США) .

    Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

    На встрече будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

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