Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся на этой неделе в Париже

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся в 16 января в Париже.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, встреча состоится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США) .

Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

На встрече будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.