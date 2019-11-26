Главе МИД Китая вручена юбилейная медаль "100-летие органов дипслужбы" Азербайджана

Член Государственного совета и министр иностранных дел Китая Ван И принял посла Азербайджана в этой стране Акрама Зейналлы.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Китае.

А.Зейналлы передал Вану И приветствия и наилучшие пожелания министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, поздравив его с 70-летием создания МИД Китайской народной Республики.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, А.Зейналлы поблагодарил Китай за справедливую позицию по урегулированию конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, еще раз подтвердил верность Азербайджана политике "Единый Китай".

А.Зейналлы отметил, что в текущем году торжественно отмечается 100-летие формирования органов дипслужбы Азербайджана, в связи с чем была учреждена медаль "100-летие органов дипслужбы" страны. Посол сообщил, что за вклад в развитие азербайджано-китайских отношений член Государственного совета и министр иностранных дел Китая Ван И был удостоен данной медали. А.Зейналлы вручил медаль Вану И.

Член Государственного совета и министр иностранных дел Китая Ван И оценил награждение медалью как наглядный пример дружбы между двумя народами и странами.

Он отметил, что председатель КНР считает президента Азербайджана Ильхама Алиева одним из близких друзей и попросил посла передать И.Алиеву самые искренние приветствия Си Цзиньпина.

В ходе визита также было обсуждено будущее развитие азербайджано-китайских двусторонних отношений.