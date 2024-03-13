Глава ВОЗ высоко оценил реформы в сфере здравоохранения в Азербайджане

Проводимые в Азербайджане реформы в сфере здравоохранения заслуживают одобрения.

Проводимые в Азербайджане реформы в сфере здравоохранения заслуживают одобрения.

Как сообщает Report, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он подчеркнул, что созданная в Азербайджане система обязательного медицинского страхования является позитивным процессом, положительные результаты которого уже налицо.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ. Подчеркнув, что изменения климата приводят к распространению в мире различных заболеваний и непосредственно связаны со здравоохранением, Гебрейесус коснулся вопросов сотрудничества с Азербайджаном и в этой сфере.