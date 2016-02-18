Глава МИД Турции: Нам нужно быть вместе в борьбе с терроризмом

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Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "К сожалению, мы не смогли провести заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан из-за теракта в Анкаре, но в ближайшее время мы намерены вновь его организовать". Как сообщает Report, об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он поблагодарил азербайджанский народ за поддержку после теракта, произошедшего в Анкаре накануне.

"Нам надо быть вместе в борьбе с терроризмом. Мы не ставим разницы между террористическими организациями, такими как ПКК, YPG, PYD и ведем с ними борьбу. У нас нет разногласий с Азербайджаном по вопросу борьбы с терроризмом. Азербайджан разделяет позицию Турции по борьбе с терроризмом", - заявил М. Чавушоглу.

Глава МИД Турции заявил, что в настоящее время ведется расследование по выявлению причастных к теракту в Анкаре. Он подчеркнул, что каждое государство обладает правом зачистки своих территорий от террористических организаций.