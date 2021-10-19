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Глава МИД: Словакия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Глава МИД: Словакия поддерживает территориальную целостность Азербайджана Азербайджан является страной с хорошими возможностями для экономического сотрудничества.
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 12:25
Глава МИД: Словакия поддерживает территориальную целостность Азербайджана
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Азербайджан является страной с хорошими возможностями для экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 октября.

Он подчеркнул важность совершенствования правовой базы для расширения экономического сотрудничества между странами.

По словам министра, словацкие компании заинтересованы в активном участии в проектах строительства и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.

Министр И. Корчок отметил, что Словакия привержена принципам территориальной целостности и суверенитета государств, и на этой основе его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

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Версия на английском языке Foreign Minister: Slovakia supports territorial integrity of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın XİN başçısı: "Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik"

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