Глава МИД: Словакия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Азербайджан является страной с хорошими возможностями для экономического сотрудничества.

Азербайджан является страной с хорошими возможностями для экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 октября.

Он подчеркнул важность совершенствования правовой базы для расширения экономического сотрудничества между странами.

По словам министра, словацкие компании заинтересованы в активном участии в проектах строительства и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.

Министр И. Корчок отметил, что Словакия привержена принципам территориальной целостности и суверенитета государств, и на этой основе его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана.