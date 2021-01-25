Глава МИД Ирана: Наши компании готовы начать работу на освобожденных землях

"Во время визитов ваших официальных лиц в Иран по этим проектам был достигнут стремительный прогресс, и теперь мы можем владеть более продленной границей дружбы между нашими странами"

"Такие сферы, как энергетика, реконструкция и сельское хозяйство, могущие стать инструментами для жизни возвращающегося населения, являются для нас приоритетными, и наши компании готовы приступить к работе".

Как сообщает Report, об этом 25 января, находясь на приеме у президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф.

"Что касается упомянутых Вами проектов, хочу сказать, что мы высоко ценим визиты, которые мы осуществляли под вашим руководством до этого времени, в том числе весьма успешные визиты заместителя премьер-министра и министра иностранных дел вашей страны в Иран. Мы намерены работать по этим направлениям в рамках коридоров Север-Юг и Юго-Запад. Это касается производства электроэнергии, энергетики, сотрудничества с гидроузлами “Худаферин” и “Девичья башня” и других вопросов. Мы очень рады, что во время визитов ваших официальных лиц в Иран по этим проектам был достигнут стремительный прогресс, и теперь мы можем владеть более продленной границей дружбы между нашими странами", - подчеркнул глава МИД.