Глава МИД Азербайджана: Уже и армянское лобби не верит в будущее Армении

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"При создании институтов во имя мира крайне важно использовать принцип многосторонности. Мир стремительно меняется. В 90-е годы прошлого года я работал в ООН в качестве молодого дипломата. ООН всегда предпочитала деятельность во имя мира".

Как сообщает Report, об этом на проходящей сегодня сессии "Многосторонность во имя мира в системе ООН и усиление дипломатии" в рамках V Всемирного форума межкультурного диалога заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По словам министра, ООН сделала многое для миротворчества. Э.Мамедъяров отметил, что главный вопрос заключается в объединении усилий и более громком заявлении о своей позиции.

Глава МИД подчеркнул, что нет ничего лучше мира: "Армянам, как стороне, участвующей в переговорах, мы легко можем сказать, что конфликты длятся около 30 лет. Конфликт не может обеспечить положительное и устойчивое развитие. Бедность в Армении приводит к отсутствию у людей веры в будущее, по этой причине они покидают страну.

Будучи в самолете, я обменялся мыслями с армянской прессой. Отвечая на вопрос, они отметили, что им помогает диаспора. Однако даже их диаспора не верит в будущее страны".