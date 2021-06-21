Глава МИД Азербайджана прокомментировал прошедшие в Армении выборы

"Корни кризиса в Армении гораздо глубже, они упираются в прошлое"

"Вчера в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, после которых ожидается формирование нового правительства. Считаем, что новое политическое правительство Армении правильно оценит и поймет реальные последствия этого кризиса и сделает правильные выводы". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, многие в Армении основным результатом этого кризиса видят тяжелое поражение Армении в 44-дневной войне, однако "его корни гораздо глубже, они упираются в прошлое".

"В первую очередь, причина этого глубокого политического кризиса в том, что в конце XX Армения, нарушая международное право, на протяжении десятилетий пыталась изменить международно-признанные границы соседнего государства путем агрессии в ее отношении. Считаем, что чем раньше придет осознание того, что принцип нормального развития стран в регионе путем нормализации отношений в рамках соблюдения международных норм и принципов безальтернативен, тем быстрее Азербайджан и Армения, а также другие страны региона смогут увидеть результаты", - заявил Д. Байрамов.

По словам министра, позиция Азербайджана в этом вопросе неизменна: "Азербайджан - сторонник нормализации отношений в соответствии с международными нормами и принципами, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств".

Чичек Мамедова