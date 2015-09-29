​Глава МИД Азербайджана: Главной целью Армении является нанесение ущерба переговорному процессу

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи Эльмар Мамедъяров проинформировал коллегу о нынешней ситуации касательно армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув, что главной целью Армении является нанесение ущерба процессу переговоров различными провокационными действиями и затягивание существующего статуса-кво, основанного на оккупации и агрессии. Министр отметил, что для урегулирования конфликта, в первую очередь, необходимо вывести войска Армении с оккупированных земель Азербайджана, положить конец факту оккупации и агрессии, обеспечить территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что главным препятствием для урегулирования конфликта является аннексионная политика Армении, которая создает угрозу миру и безопасности в регионе. Он отметил, что в процессе урегулирования конфликта важно проявление активности и близкое участие всех членов Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам повестки и приоритетов Германии в период ее председательства в ОБСЕ в следующем году. Глава МИД Германии отметил, что ожидает большего от ОБСЕ, и наиболее приоритетными станут такие вопросы как модернизация организации.

Министр Э.Мамедъяров особо подчеркнул необходимость усовершенствования деятельности ОБСЕ и ее структур, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Он отметил, что заявление БДИПЧ в связи с предстоящими в Азербайджане выборами противоречит мандату БДИПЧ, и методология выборов БДИПЧ должна быть серьезно пересмотрена.

Коснувшись принятой Европарламентом резолюции по Азербайджану, Э.Мамедъяров отметил, что посредством данной необоснованной и предвзятой резолюции некоторые силы в Европарламенте пытаются нанести удар по связям Азербайджана с Евросоюзом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сирийского кризиса и его последствий, присоединяющихся к международной террористической сети иностранных боевиков и проблемы мигрантов.