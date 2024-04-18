Глава комитета Конгресса Новой Каледонии: Встреча с БИГ была очень продуктивной

Сотрудничество между Азербайджаном и Новой Каледонией осуществляется благодаря усилиям Бакинской инициативной группы (БИГ).

Сотрудничество между Азербайджаном и Новой Каледонией осуществляется благодаря усилиям Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра.

По ее словам, на встрече между прибывшей в Азербайджан делегацией Конгресса Новой Каледонии и представителями БИГ обсуждались важные аспекты сотрудничества.

"Мы обсудили перспективы на будущее. Я считаю, что это была очень продуктивная встреча, на которой были представлены новые проекты. Мы уделяем внимание не только политическим, социальным, экономическим и экологическим вопросам, но и широким дискуссиям о взаимодействии с молодежью, проведение тренингов и мероприятий, направленных на поддержку молодого поколения", - сказала она.