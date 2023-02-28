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Глава государства: У азербайджано-кубинского сотрудничества большие перспективы

Глава государства: У азербайджано-кубинского сотрудничества большие перспективы У азербайджано-кубинского сотрудничества большие перспективы, и оно имеет особое значение в медицинской сфере.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 22:02
Глава государства: У азербайджано-кубинского сотрудничества большие перспективы

У азербайджано-кубинского сотрудничества большие перспективы, и оно имеет особое значение в медицинской сфере.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая делегацию во главе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

Ильхам Алиев подчеркнул, что имеются возможности для развития связей и в таких сферах, как туризм, образование, сельское хозяйство, культура, фармацевтика.

Отметив традиционно дружественные отношения между нашими странами, тесное сотрудничество в международных организациях, в том числе Движении неприсоединения, глава государства подчеркнул, что деятельность кубинских медиков в Азербайджане в период пандемии получила высокую оценку, внесла большой вклад в развитие двусторонних связей.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan-Kuba əməkdaşlığının inkişafı üçün böyük perspektivlər var"

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