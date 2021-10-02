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Глава государства: Армения пока не ответила на платформу сотрудничества "3+3"

Глава государства: Армения пока не ответила на платформу сотрудничества "3+3" Мы поддержали предложение президента Турции о региональной платформе сотрудничества в формате "3+3". Армения пока не ответила. Видите, Армения вновь демонстрирует деструктивную позицию.
Внешняя политика
2 октября 2021 г. 13:11
Глава государства: Армения пока не ответила на платформу сотрудничества 3+3
Ильхам Алиев

Мы поддержали предложение президента Турции о региональной платформе сотрудничества в формате "3+3". Армения пока не ответила. Видите, Армения вновь демонстрирует деструктивную позицию.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Однако мы полностью поддерживаем это предложение. Это послужит не только решению послевоенных вопросов, но и региональному развитию в целом. Если нам удастся создать такой формат сотрудничества между шестью странами региона, это станет основной гарантией от любых возможных враждебных действий", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Armenia demonstrates non-constructive position
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ermənistan yenə də qeyri-konstruktiv mövqe sərgiləyir"

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