Глава государства: Армения пока не ответила на платформу сотрудничества "3+3"

Мы поддержали предложение президента Турции о региональной платформе сотрудничества в формате "3+3". Армения пока не ответила. Видите, Армения вновь демонстрирует деструктивную позицию.

Мы поддержали предложение президента Турции о региональной платформе сотрудничества в формате "3+3". Армения пока не ответила. Видите, Армения вновь демонстрирует деструктивную позицию.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Однако мы полностью поддерживаем это предложение. Это послужит не только решению послевоенных вопросов, но и региональному развитию в целом. Если нам удастся создать такой формат сотрудничества между шестью странами региона, это станет основной гарантией от любых возможных враждебных действий", - подчеркнул президент.