Глава Алжира поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельазиз Бутефлики направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Господин президент.

От имени народа, правительства Алжира и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – благополучия и процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю постоянную готовность работать с Вами в области укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами в интересах наших народов.

Господин президент, позвольте еще раз выразить Вам мое глубокое почтение".