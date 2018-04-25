Глава Алжира поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельазиз Бутефлики направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Господин президент.
От имени народа, правительства Алжира и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – благополучия и процветания.
Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю постоянную готовность работать с Вами в области укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами в интересах наших народов.
Господин президент, позвольте еще раз выразить Вам мое глубокое почтение".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook