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    Глава Алжира поздравил президента Ильхама Алиева

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельазиз Бутефлики направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Господин президент.

    От имени народа, правительства Алжира и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – благополучия и процветания.

    Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю постоянную готовность работать с Вами в области укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами в интересах наших народов.

    Господин президент, позвольте еще раз выразить Вам мое глубокое почтение".

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