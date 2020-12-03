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Генсек ООН: Ряд государств продолжает игнорировать рекомендации ВОЗ

Генсек ООН: Ряд государств продолжает игнорировать рекомендации ВОЗ Ряд государств до сих пор не выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что подрывает международные усилия по предотвращению распространения нового коронавируса.
Внешняя политика
3 декабря 2020 г. 19:24
Генсек ООН: Ряд государств продолжает игнорировать рекомендации ВОЗ
Антониу Гутерриш

Ряд государств до сих пор не выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что подрывает международные усилия по предотвращению распространения нового коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коронавирусом, которая проводится по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"С самого начала ВОЗ предоставила фактическую информацию и научное руководство, которое должно было стать основой для скоординированных действий на глобальном уровне, - отметил он. - К несчастью, этим рекомендациям не последовали".

По словам Гутерриша, некоторые государства "продолжают отвергать факты и игнорировать рекомендации" ВОЗ. "А когда каждая страна движется в своем собственном направлении, вирус распространяется во всех направлениях", - предупредил он.

Гутерриш отметил, что вакцины от коронавируса "могут быть доступны в течение ближайших недель и месяцев".

"Но не будем себя одурачивать, - предупредил он. - Вакцины не смогут нивелировать негативные последствия пандемии, которые растянутся на предстоящие годы и даже десятилетия".

К таким последствиям генсек, в частности, отнес "сильнейший экономический спад за последние восемьдесят лет".

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